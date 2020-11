Serie C-Girone C, il Coronavirus colpisce ancora: Catania-Bisceglie rinviata a data da destinarsi

Catania-Bisceglie rinviata a data da destinarsi.

Preso atto dell’emergenza Coronavirus in casa Bisceglie, la squadra pugliese infatti non dispone 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere -, la Lega Pro ha deciso di rinviare il match valido per la 10a giornata del campionato di Serie C-Girone, inizialmente n programma giovedì 12 novembre 2020, Stadio “Angelo Massimino”.

Di seguito, il comunicato in questione.

“GARA CATANIA-BISCEGLIE DEL 12 NOVEMBRE 2020 (Gir. “C”)

Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Bisceglie ai sensi del punto 2 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, considerato che, alla data odierna, “sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2”, la Lega dispone che la gara CataniaBisceglie in programma giovedì 12 novembre 2020, Stadio “Angelo Massimino”, Catania, venga rinviata a data da destinarsi”.