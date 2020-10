Serie B, tegola in casa Spal: rilevate altre 4 positività al Coronavirus. Il comunicato del club

Nuova tegola in casa Spal.

I ferraresi di Pasquale Marino, usciti sconfitti dalla gara contro l’Empoli, si trovano a costretti a fare i conti con altri ben 4 elementi della prima squadra positivi al tampone per il Coronavirus. Si tratta di tre giocatori e un membro dello staff.

Di seguito, il comunicato in questione.

“S.P.A.L. srl comunica che in seguito a nuovi controlli previsti dal protocollo in essere, è emersa la positività al Covid-19 di tre atleti e di un membro dello staff. I quattro tesserati del gruppo squadra, tutti asintomatici, sono stati posti in isolamento secondo le direttive federali e ministeriali”.