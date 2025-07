Serie B, questa sera la presentazione del calendario 2025/2026: dove seguirla

Oggi, 30 Luglio, verrà presentato il calendario della Serie BKT per la stagione 2025/2026.

A condurre la serata saranno Giusy Meloni e Riccardo Mancini, volti ben noti al pubblico di DAZN . L’evento prevede anche momenti di spettacolo e musica dal vivo, grazie alla partecipazione del comico e imitatore Andrea Perroni e del gruppo musicale Andrea Marano Trio. Sul palco ci sarà spazio anche per alcuni ospiti speciali: tra questi, l’ex attaccante di Serie B Stefan Schwoch e lo chef Marino Tanfoglio, volto noto del mondo della cucina.

COME SARÀ STRUTTURATO

Il calendario sarà asimmetrico, come negli ultimi due anni, cioè che non seguirà lo stesso ordine del girone d’andata. Il campionato inizierà il 23 agosto e terminerà il 10 maggio (successivamente playoff e playout). Le soste per le Nazionali saranno quattro: 6-7 settembre, 11-12 ottobre, 15-16 novembre e 28-29 marzo.