In attesa di conoscere il nome della seconda finalista dei play-off, nel frattempo si avvicina il ritorno dei play-out. Bari e Sudtirol si sono già affrontate lo scorso venerdì, risultato finale: uno 0-0 tattico ma intenso. Venerdì al Druso l'atto secondo, l'ultimo della serie. Il Bari non può più sbagliare, il Sudtirol si salva se non perde. Nel frattempo è stato diramato l'elenco delle desginazioni arbitrali per il play-out di ritorno.

L'arbitro

Sarà Federico La Penna il fischietto designato per la partita del Druso. Insieme a lui gli assistenti Perrotti e Costanzo, mentre il quarto uomo sarà Forneau. Al VAR Marini e Chiffi.