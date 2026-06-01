Il presidente della Lega B, Paolo Bedin, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Anch'io Sport soffermandosi sul campionato cadetto appena terminato, sulle regole riguardanti i playoff ed anche sulle elezioni federali del prossimo 22 giugno:

SUI GIOVANI IN NAZIONALE

“C’è grande soddisfazione per un fatto storico, quello delle convocazioni di tanti giocatori di B in Nazionale, motivo di riconoscimento del ruolo del campionato e anche di incoraggiamento per spronarci ulteriormente nel dare fiducia e spazio a questi ragazzi. Il nostro è un torneo che conferma la sua caratteristica di equilibrio e incertezza, forte quest’anno anche di più dal momento che era dal 1977 che contemporaneamente alla penultima giornata non avevamo nessuna promossa ma nemmeno nessuna retrocessa.”

SUI PLAYOFF

“Hanno regalato spettacolo, complimenti ai vincitori ma anche al Catanzaro, che ha disputato un playoff straordinario e tenuto vivo il risultato fino all’ultimo. La formula va mantenuta, con alcune riflessioni sul tema dei punti di distacco, ma è giusto premiare chi nella regular season ha fatto più punti.”

SULLE ELEZIONI FEDERALI

“Noi, assieme ad altre componenti, abbiamo espresso un orientamento ma, al di là di chi sarà il presidente, dovremo essere in grado dal giorno dopo di poter lavorare all’interno del Consiglio federale per dare risposte ai problemi del nostro calcio.”

SUL FUTURO

“La valorizzazione dei giovani dal punto di vista tecnico, con meccanismi premiali per permettere a questi giocatori di fare esperienza di alto livello; la sostenibilità economico-finanziaria, perché le società devono liberare risorse per gli investimenti sugli asset strategici che sono il vivaio, le infrastrutture e la qualità del management; e, terzo e ultimo, una riflessione sulla riforma dei campionati per dare sostenibilità e maggiori certezze al sistema.”