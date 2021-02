Serie A, Verona-Juventus: Pirlo in emergenza, Kulusevski e Bernardeschi dal 1′. Le probabili formazioni

La sfida tra Verona e Juventus chiuderà il sabato di Serie A.

Alle 20:45 andrà in scena il terzo anticipo della ventiquattresima giornata della massima serie, con scaligeri e bianconeri a caccia di tre punti importanti per il prosieguo delle rispettive stagioni. La formazione bianconera viene dalla vittoria interna contro il Crotone, ma si trova a dovere affrontare una sostanziale emergenza per quel che concerne la disponibilità del suo organico. Tanti, in fatti, gli assenti tra le fila della Vecchia Signora, tra cui giocatori di spicco come Morata, Bonucci e Dybala.

Il tecnico Andrea Pirlo dovrebbe poter ovviare a tali defezioni con l’inserimento di Kulusevski in tandem offensivo con CR7, oltre che con il passaggio ad una difesa a tre composta da Demiral, De Ligt e Alex Sandro. Per quanto riguarda la compagine scaligera, invece, non dovrebbe esserci quasi nessun cambiamento rispetto allo schieramento visto nella scorsa uscita contro il Genoa. Da segnalare la probabile presenza di Lasagna come riferimento centrale dell’attacco, con il recuperato Zaccagni e Barak che dovrebbero posizionarsi a suo sostegno. Torna dalla squalifica Dimarco, che insieme a Faraoni dovrebbe ricoprire il ruolo di esterno a tutta fascia nel quartetto mediano dei gialloblu.

Di seguito le probabili formazioni.