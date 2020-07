Serie A, Udinese-Juventus: Sarri perde Bonucci e Higuain, Gotti ritrova Okaka. Le probabili formazioni

Si completa la 35esima giornata di Serie A.

Dopo quanto accaduto nei match del mercoledì, gli ultimi due incontri di questo turno potrebbero dare già dei verdetti importanti. In vetta alla classifica l’Inter ottiene l’ennesimo pareggio (0-0 contro la Fiorentina) e regala di fatto alla Juventus di Maurizio Sarri il match point scudetto. La sfida che vedrà coinvolti i bianconeri sarà proprio quella decisiva per la conquista del nono titolo consecutivo, che il club torinese cercherà di portare a casa sul campo dell’Udinese.

Alla Dacia Arena di Udine scenderanno in campo – nel match in diretta su Sky Sport 1 – piemontesi e friulani, presentando novità di formazioni non indifferenti. La squadra di casa potrà contare nuovamente sulla presenza di Okaka che dovrebbe far coppia con Lasagna nel duo offensivo designato dal tecnico Gotti. I ballottaggi ancora aperti sarebbero quelli in difesa, dove l’unico parzialmente sicuro di una maglia da titolare è Nuytinck, con Becao e Samir in vantaggio su tutti per affiancarlo. In casa Juventus da segnalare l’assenza per squalifica di Bonucci, che dovrebbe essere sostituito da Rugani nel ruolo di centrale difensivo al fianco di De Ligt. A centrocampo dovrebbe tornare a gestirà la cabina di regia Pjanic, mentre Rabiot resta a rischio turnover causa diffida. Nel reparto avanzato CR7 e Dybala restano imprescindibili, al loro fianco è invece aperto il duello tra Bernardeschi e Douglas Costa, ancora in forte dubbio la convocazione di Higuain.

Di seguito, le probabili formazioni.

UDINESE (3-5-2): Musso, Nuytinck, Samir, Becao, Ter Avest, Sema, Larsen, De Paul, Fofana, Okaka, Lasagna.

JUVENTUS(4-3-3): Szczesny, Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro, Pjanic, Bentancur, Rabiot, Ronaldo, Dybala, Bernardeschi.