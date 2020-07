Serie A, tutto pronto per Roma-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vedere la gara in tv

La Serie A continua a dare spettacolo.

Archiviate le prime tre gare della 36esima giornata del campionato, Milan-Atalanta (1-1), Brescia-Parma (1-2), Genoa-Inter (0-3) e Napoli-Sassuolo (2-0), oggi si proseguirà con altre sei avvincenti match. Tra le sfide più calde e accese di questa giornata, c’è sicuramente quella dell’Olimpico, dove Roma e Fiorentina si sfideranno per provare a consolidare gli obiettivi di questa stagione: i giallorossi puntano al quinto posto, valido per l’accesso diretto all’Europa League, i viola, invece, dopo aver raggiunto i punti necessari alla salvezza sperano di chiudere con un finale dignitoso e positivo. La gara, in programma alle ore 19.30, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky.

Scelte chiare per Paulo Fonseca: Pau Lopez in porta, con Smalling a guidare la difesa e Mancini e Kolarov da spalla. Bruno Peres e Spinazzola confermatissimi sulle rispettive fasce. L’unico ballottaggio riguarda Diawara e Cristante. In attacco Edin Dzeko verrà supportato da Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan.

Ancora qualche dubbio invece per mister Iachini, che dovrà fare a meno di Dragowski, al suo posto c’è Terracciano. Difesa titolare, ma qualche novità a centrocampo: Lirola in vantaggio su Dalbert per giocare sulla fascia sinistra. Castrovilli squalificato a centrocampo, con Ghezzal che trova quindi posto. In attacco in vantaggio Kouamé su Cutrone, spalleggiato ovviamente da Ribery.

Di seguito, le probabili formazioni.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Kouamé, Ribery.