Serie A, Torino-Fiorentina 1-1: Belotti risponde a Ribery e salva i granata, i viola resistono in nove. La classifica aggiornata

Finisce in parità l’anticipo tra Torino e Fiorentina.

Nella sfida che apre il ventesimo turno di Serie A la formazione guidata da Davide Nicola e quella di Cesare Prandelli non vanno oltre l’1-1. La compagine viola, passata in vantaggio grazie a Ribery, è rimasta addirittura in nove uomini in seguito alle espulsioni di Castrovilli e Milenkovic. Nonostante la doppia superiorità, i granata non sono riusciti ad imporsi e a ribaltare totalmente il risultato, ma hanno recuperato l’iniziale svantaggio con il gol di Belotti conquistando un punto in classifica che porta la squadra di Nicola al diciassettesimo posto. Sono quindici i punti all’attivo per i piemontesi, mentre i toscani allungano di un’ulteriore lunghezza sul Bologna, collocandosi momentaneamente in dodicesima posizione.

Di seguito la classifica aggiornata.