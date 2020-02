Serie A, Spal-Juventus: Sarri conferma il 4-3-3, Chiellini torna titolare. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto per Spal-Juventus.

Nuovo impegno per la Juventus che, in attesa della sfida Champions contro il Lione di mercoledì prossimo, scenderà in campo per affrontare la Spal nel match valido per la 25^ giornata di Serie A. Gara da non sottovalutare per i bianconeri, costretti a non compiere passi falsi per mantenere invariato il distacco da Lazio e Inter, rispettivamente a 4 e 6 lunghezze di svantaggio. Situazione sicuramente meno rosea per la Spal, ultima in classificae dunque alla disperata ricerca di punti in chiave salvezza.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Zukanovic, Bonifazi, Reca; Missiroli, Valdifiori, Castro; Strefezza, Petagna, Valoti. All. Di Biagio



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Chiellini, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri