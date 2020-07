Serie A, Sannino su Chiesa: “Li presentiamo troppo presto come fenomeni, è un ragazzino”

La parola a Giuseppe Sannino.

Il tecnico Palermo, concessosi per un’intervista a Tuttomercatoweb, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su Federico Chiesa, protagonista di un gesto dubbio dopo il gol realizzato nella giornata di ieri da Cutrone contro il Verona: “Chiesa è un ragazzino. Facciamo arrivare troppo presto a sentirli fenomeni. Ma tutte le domeniche devi dimostrare. Si è parlato troppo presto di Chiesa e anche di Zaniolo senza nulla togliere alle loro qualità. Maldini ha detto che se non giocava con campioni come Baresi e Ancelotti non sa se poteva diventare così forte. Tu Chiesa giochi in viola e sei già fortunato ad essere il big della Fiorentina. Non accetto i musi. Chiesa è ancora ragazzino e deve dimostrare“.