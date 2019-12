Serie A, Sampdoria-Juventus: Sarri conferma il tridente, sorpresa Alex Sandro. Le formazioni ufficiali della sfida

E’ tutto pronto per Sampdoria-Juventus.

Si affronteranno questo pomeriggio a “Marassi” nell’anticipo della 17^ giornata di Serie A, bianconeri e blucerchiati. Reduci dalla vittoria nel derby, i Doriani ospiteranno i Campioni d’Italia in carica, in un match che si preannuncia senza esclusione di colpi. La Juventus infatti, dopo avere centrato l’aggancio all’Inter in vetta alla classifica grazie alla vittoria ottenuta contro l’Udinese, è pronta a ripetere la prestazione dell'”Allianz Stadium”.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Murillo, Ferrari, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Ramirez, Caprari. All. Ranieri

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Ronaldo. All. Sarri