Serie A, Roma-Juventus: Sarri conferma il tandem d’attacco Dybala-CR7, 4-2-3-1 per Fonseca. Le formazioni ufficiali

Sale l’attesa per Roma-Juventus.

E’ tutto pronto per il big match della 19^ giornata di Serie A che, questa sera, vedrà affrontarsi allo stadio “Olimpico” giallorossi e bianconeri in una sfida che si prospetta incandescente. Gli uomini di Sarri puntano ad un’altra vittoria per conquistare il titolo di Campioni d’inverno, la Roma invece, dal canto suo, è a caccia dei tre punti per riscattare il brutto ko rimediato contro il Torino e difendere il quarto posto dall’Atalanta: volata a quota 35 punti in classifica dopo il pareggio conquistato in casa dell’Inter.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri