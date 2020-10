Serie A, Roma-Benevento: quote dei bookmakers e probabili formazioni. Le scelte di Fonseca e Inzaghi

Tutto pronto per Roma–Benevento.

Archiviata la sosta delle Nazionali, i giallorossi stasera sono pronti a tornare all’Olimpico per il match contro gli uomini di Pippo Inzaghi: il match, in programma alle ore 20.45, sarà visibile in tv su Sky. Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una sfida totalmente a favore dei padroni di casa. Il segno1, infatti, è offerto a 1.32, il segno X a 5.50, e infine, il segno 2 a 9.00.

Il forfait di Smalling – out a causa di una leggera distorsione al ginocchio venerdì mattina – rilancia una difesa super giovane con Kumbulla, Mancini e Ibanez. In attacco invece Paulo Fonseca si affiderà alla grande esperienza con Dzeko e Pedro, che con Mkhitaryan rappresentano il pacchetto offensivo di Fonseca. Sulle corsie esterne ci saranno Santon e Spinazzola, in mezzo Veretout e Pellegrini.

Filippo Inzaghi, che non può contare su Viola, Moncini e Barba, ha qualche dubbio tra Maggio e Foulon: il giovane belga è in vantaggio sull’esperto terzino che potrebbe trovare spazio a gara in corso. A centrocampo Hetemaj è insidiato da Dabo mentre in attacco l’ex di turno Iago Falque potrebbe anche partire titolare al posto di Insigne. Lapadula in netto vantaggio su Sau.

Di seguito, le probabili formazioni.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Insigne, Caprari; Lapadula.