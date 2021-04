Serie A, Pasquale Bruno: “Alla Juventus simulano tutti. Da Chiesa a Morata. Nedved? Pallone d’Oro dei simulatori”

Parola a Pasquale Bruno.

L’ex calciatore di Lecce e Torino ha commentato a TikiTaka un atteggiamento poco lecito di alcuni calciatori bianconeri. In particolare, Pasquale Bruno si è soffermato sul Pallone d’Oro dei simulatori e anche su altri calciatori in forza alla Fiorentina di Beppe Iachini ed all’Inter di Antonio Conte. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Alla Juventus simulano tutti. Da Bernardeschi a Chiesa passando per Morata, sono sempre in terra. Sia chiaro, non succede solo nel club di Andrea Agnelli e mi riferisco a giocatori come Barella ma anche Castrovilli. Ma nella Juventus succede molto più spesso. E poi hanno il Pallone d’Oro dei simulatori: ovvero Nedved. E’ il cascatore per eccellenza“.

