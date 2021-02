Serie A, Napoli-Benevento 2-0: Gattuso sorride con i gol di Mertens e Politano. La classifica aggiornata

Termina 2-0 il derby campano, Napoli–Benevento.

Nel derby campano, il Napoli di Gattuso, batte facilmente la compagine allenata da Filippo Inzaghi. Serviva una reazione dopo l’eliminazione dall’Europa League e i segnali sono arrivati nel match contro il Benevento, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Grazie ai gol di Mertens, al 34′ e Politano, al 66′ – abile a sfruttare il cross tagliato sul secondo palo di Insigne – gli azzurri hanno gestito senza troppi affanni la sfida del “Diego Armando Maradona”, con la squadra giallorossa quasi mai pericolosa. Dopo il ko nello scorso turno contro l’Atalanta, la compagine partenopea torna al successo ed aggancia la Lazio al sesto posto portandosi momentaneamente ad un punto dalla Roma, impegnata stasera contro il Milan, esorcizzando, almeno per una notte, il momento altalenante. Prosegue il periodo negativo della squadra di Inzaghi che non vince ormai dalla sfida esterna contro il Cagliari. Nel turno infrasettimanale con il Verona servirà una prova convincente per poter invertire la rotta.

LA CLASSIFICA