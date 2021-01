Serie A, Milan-Juventus: Calabria a centrocampo, Frabotta e Rabiot in campo dal 1°. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto per il big match della 16^ giornata di Serie A.

Sale l’attesa per il derby d’Italia tra Milan e Juventus, in programma questa sera alle 20:45 allo stadio “San Siro”. I rossoneri si presentano a questa sfida da primi in classifica con ben 10 punti di vantaggio sui campioni d’Italia – che dovranno recuperare il match contro il Napoli, e in piena emergenza a centrocampo. Pioli si affida a Calabria accanto a Kessié. Alle spalle di Leao Castillejo, Calhanoglu e Hauge. Pirlo senza Morata in attacco, schiera CR7 e il recuperato Dybala, sulle fasce Chiesa e Ramsey.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Calabria, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Leao. All. Pioli

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo