Serie A, Bologna-Benevento 1-1: Sansone illude Mihajlovic, Viola firma il pari per Inzaghi. La classifica aggiornata

Termina con un pareggio l’anticipo della ventiduesima di Serie A tra Bologna e Benevento.

Il risultato di 1-1 maturato nei novanta minuti del Dall’Ara non accontenta nessuna delle due compagini, affrontatesi su un campo letteralmente imbiancato dalla neve caduta per tutto il corso della gara. Un match alquanto combattuto, che ha visto la formazione guidata da Sinisa Mihajlovic sbloccare il risultato dopo soli sessanta secondi di gioco grazie alla rete di Sansone. Incontro dunque subito in salita per la franchigia campana, riuscita tuttavia a trovare il pareggio con un colpo di tacco di Viola a circa mezz’ora dal 90′. Regna l’equilibrio, sia sul terreno di gioco che in classifica, dove giallorossi e rossoblu – in seguito a questo risultato – rimangono appollaiate rispettivamente al tredicesimo e quattordicesimo posto, entrambe con 24 punti all’attivo.

Di seguito la classifica aggiornata.