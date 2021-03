Serie A, Juventus-Spezia: trionfo bianconero, cade la banda di Italiano. La classifica aggiornata

La Juventus torna alla vittoria.

La formazione di Andrea Pirlo – dopo il passo falso contro il Verona – ottiene un prezioso successo interno contro lo Spezia. I bianconeri sono stati superiori sotto molteplici aspetti tecnici e tattici, imponendosi con il punteggio di 3-0 sulla compagine ligure. La prima frazione è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio in campo, spezzato solamente dalle sostituzioni di Pirlo nel secondo tempo. Gli ingressi di Morata e Bernardeschi hanno infatti cambiato l’esito della gara, decisa – oltre che dalla rete dell’attaccante spagnolo – dai gol di Chiesa e CR7. Sconfitta comunque onorevole per lo Spezia che con coraggio ha tirato fuori una prestazione sopra la media, dando buoni segnali per il futuro.

Di seguito la classifica aggiornata.