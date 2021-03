Serie A, Juventus-Lazio: ancora out Morata, Inzaghi sceglie Correa. Le probabili formazioni

Importante crocevia stagionale per Juventus e Lazio.

La sfida in programma per le 20:45 all’Allianz Stadium chiuderà il sabato degli anticipi di Serie A. Le due formazioni dovrebbero dare vita ad un confronto senza alcuna esclusioni di colpi, al fine di conquistare tre punti che valgono tanto a livello di classifica. I biancocelesti avranno il compito non semplice di rifarsi dopo il 2-0 incassato in casa del Bologna. Poca cattiveria e tanta imprecisione sono costate caro alla formazione di Simone Inzaghi, che adesso cercherà di rialzarsi per proseguire la striscia di risultati positivi conseguita fino alla scorsa gara.

I bianconeri, invece, combattono ancora con una discontinuità di prestazioni che non aveva mai calcato le soglie della Continassa negli ultimi anni. L’impatto della gestione Pirlo ha dato certamente una ventata di novità alla Vecchia Signora, celando però alcuni aspetti negativi che in questa prima parte di stagione sono affiorati in modo piuttosto evidente. La quasi nulla esperienza in panchina dell’ex centrocampista è certamente un fattore che non può essere sottovalutato, visto e considerato come le precedenti gestioni tecniche siano state all’insegna di un verbo calcistico già ampiamente consolidato tra i giocatori.

Di seguito le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Liga, Danilo; Ramsey, McKennie, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi.