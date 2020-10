Serie A, Fiorentina-Udinese 3-2: Castrovilli e Milenkovic fanno sorridere Iachini

La Fiorentina torna a vincere.

In occasione della quinta giornata di Serie A, si sono affrontati a partire dalle ore 18.00 Fiorentina e Udinese. Al triplice fischio del direttore di gara, la squadra di Beppe Iachini torna a sorridere con la vittoria per 3-2 contro i friulani di Luca Gotti. Per i viola i gol vittoria sono stati messi a segno da Castrovilli (11’ e 52’) e Milenkovic (21’). I bianconeri hanno provato a riaprirla con le reti di Okaka (43’ e 86’), ma a i tre punti in palio se li aggiudicano i padroni di casa.

Benevento-Napoli, Gattuso: “Juventus? Fino alle 18.55 eravamo sul pullman. Amo lavorare qui, ma c’è un problema”