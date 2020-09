Serie A, Fiorentina-Torino: le formazioni ufficiali della gara inaugurale

Torna la Serie A e si comincia alle ore 18.00.

Sono state diramate le formazioni ufficiali della gara inaugurale del massimo campionato italiano per la stagione 2020/2021. Le prime compagini che si affronteranno sono Fiorentina e Torino, nella gara del “Franchi” in programma proprio alle ore 18.00. Il tecnico dei viola Beppe Iachini punta sul duo offensivo con Kouamè e Ribery; Marco Giampaolo, alla guida dei granata, risponde con Belotti e Zaza. Di seguito, dunque, le scelte definitive dei due tecnici in vista della prima gara della Serie A 2020/2021.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Biraghi, Ribery, Kouamè.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, Ansaldi; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Belotti, Zaza.

