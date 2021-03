Serie A, Fiorentina-Milan: probabili formazioni, quote dei bookmakers e dove vedere il match in tv

Fiorentina e Milan si sfideranno nel match delle ore 18:00.

La compagine viola e quella rossonera infiammeranno il pomeriggio domenicale della ventottesima giornata di Serie A. Un confronto che non dovrebbe prevedere alcuna esclusione di colpi, con due squadre che – per motivi differenti – hanno estremo bisogno immediato dei tre punti. I rossoneri di Stefano Pioli potrebbero ritrovarsi a disputare questa gara da terzi in classifica, considerando una vittoria della Juventus nell’incontro delle ore 15:00 con il Benevento. Ottenere il successo al’Franchi’ significherebbe, eventualmente, mantenere il secondo posto della classifica e compiere un altro deciso passo in avanti verso il ritorno in Champions League.

I fiesolani si trovano, invece, al quattordicesimo posto e guardano vigili le proprie spalle. Nonostante i 29 punti all’attivo, infatti, la zona retrocessione non è ancora del tutto distante. Le formazioni nella parte bassa della classifica vedono vicina la fine del campionato e indubbiamente cercheranno di effettuare lo sprint finale per non ritrovarsi nell’oblio della Serie B il prossimo anno. Stessa cosa sarà chiamata a fare la Fiorentina, dilatando ancor di più l’attuale margine di 7 punti che la separa dal terzultimo posto.

I bookmakers prevedono una sfida abbastanza equilibrata, anche se il Milan risulta comunque favorito. Un eventuale successo dei rossoneri – completamente decimati dagli infortuni – si trova infatti a quota 2.80. Più alta, invece, la quota sulla possibile vittoria della Fiorentina, fissa a 3.80. Oltre al consueto pareggio che si trova a 3.25, risultano interessanti i numeri sui gol totali della sfida: l’over 1.5 sembra abbastanza scontato e fisso a 1.30, mentre che il match finisca con più di 2 reti segnate risulta essere meno probabile e a 1.90.

Di seguito le probabili formazioni.

FIORENTINA (4-4-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli