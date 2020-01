Serie A, Fiorentina-Genoa: Iachini con il 3-5-2, out Boateng. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto per Fiorentina-Genoa.

Dopo i tre successi maturati tra campionato e Coppa Italia contro Napoli, Atalanta e Spal, la Viola, è pronta a tornare in campo per affrontare il Genoa di Davide Nicola all'”Artemio Franchi”. I gigliati sono a caccia della quarta vittoria di fila che potrebbe allontanare definitivamente i fantasmi del passato; stesso obiettivo per il Grifone, ultimo in classifica e in cerca di preziosi punti in chiave salvezza.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Chiesa, Cutrone. All: Iachini

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Behrami, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Favilli. All: Nicola