Serie A, cresce l’attesa per Juventus-Sampdoria: le probabili formazioni. Le scelte di Sarri e Ranieri

La Serie A continua a dare spettacolo.

Archiviate le prime tre gare della 36esima giornata del campionato, Milan-Atalanta (1-1), Brescia-Parma (1-2), Genoa-Inter (0-3) e Napoli-Sassuolo (2-0), oggi si proseguirà con altre sei avvincenti match. Tra le sfide più calde e accese di questa giornata, c’è sicuramente quella dello Stadium, dove Juventus e Sampdoria si sfideranno per provare a consolidare gli obiettivi di questa stagione, con i bianconeri che vogliono festeggiare il nono Scudetto consecutivo. La gara, in programma alle ore 21.45, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky.

Scelte quasi obbligate per Maurizio Sarri dopo l’infortunio di Douglas Costa e gli acciacchi di Higuain. Il tridente sarà composto da Bernardeschi, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. A centrocampo ballottaggio tra Pjanic e Matuidi. Conferme per Bentancur e Rabiot. In difesa ballottaggio Cuadrado-Danilo. Bonucci torna al centro della difesa in compagnia di De Ligt. Alex Sandro sulla fascia destra.

Claudio Ranieri non modifica il suo 4-4-2: a centrocampo pesano le assenze di Ekdal e Vieira, in mediana giocheranno quindi Thorsby e Bertolacci, con Jankto sulla fascia sinistra e Depaoli su quella destra. Assente Colley in difesa, spazio a Tonelli di spalla a Yoshida. In attacco dovrebbero esserci Ramirez a supporto di Quagliarella.

Di seguito, le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, A. Sandro; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, C. Ronaldo.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Depaoli, Thorsby, Bertolacci, Jankto; Ramirez, Quagliarella.