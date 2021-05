Serie A, continua il valzer delle panchine: Juric-Torino, matrimonio in dirittura d’arrivo

Toro-Juric: binomio azzeccato?

Secondo quanto riportato da Sky Sport il presidente del Torino, Urbano Cairo, avrebbe individuato in Ivan Juric il profilo adatto per guidare i granata la prossima stagione agonistica. La formazione torinese, allenata prima da Marco Giampaolo e poi da Davide Nicola, ha raggiunto una salvezza in extremis e, pertanto, c’è la volontà di ricostruire partendo dalle fondamenta.

Juric ha ben figurato con il Verona nel massimo campionato italiano ed il suo profilo tecnico è molto ambizioso. Le cifre dell’accordo dovrebbero aggirarsi attorno ai due milioni netti a stagione e l’ex Genoa dovrebbe firmare un contratto triennale. Seguiranno aggiornamenti..