Serie A, Benevento-Spezia: le formazioni ufficiali

Meno di un’ora al fischio d’inizio di Benvento-Spezia.

L’incontro valido per la settima giornata del campionato di Serie A, vede scendere in campo la compagine di Filippo Inzaghi contro la squadra guidata da Vincenzo Italiano. Di seguito, le scelte ufficiali dei due tecnici in vista del match del massimo campionato italiano in programma alle ore 18.00.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Sau; Lapadula. All.: Filippo Inzaghi.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Chabot, Terzi, Bastoni; Estevez, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi. All.: Vincenzo Italiano.