Serie A, Benevento-Sassuolo 0-1: un autogol regala i 3 punti a De Zerbi. La classifica aggiornata

Il Sassuolo ottiene un successo di misura sul Benevento.

Roberto De Zerbi ha affrontato il suo passato in questo posticipo della trentesima giornata di Serie A. Risultato positivo per lui e per la formazione neroverde, che grazie all’autorete di Barba ottiene ulteriori tre punti a conferma del processo di crescita e maturazione intrapreso dagli emiliani. Una prova di carattere della franchigia di Reggio Emilia, che ha dovuto affrontare un Benevento in forma ma poco concreto. Pippo Inzaghi può comunque essere soddisfatto per una formazione che non ha mollato fino agli sgoccioli del match e che si conferma una delle più grandi sorprese di questo campionato.

Di seguito la classifica aggiornata.