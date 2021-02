Serie A, Benevento-Roma 0-0: frenata dei capitolini al ‘Vigorito’, Fonseca non supera il muro di Inzaghi. La classifica

Termina con un pareggio la sfida del “Vigorito”.

Non vanno oltre lo 0-0 Benevento e Roma, nel posticipo della 23^ giornata di Serie A andato in scena questa sera al “Vigorito”. La squadra di Inzaghi manca ancora l’appuntamento con la vittoria, che insegue dallo scorso 6 gennaio. Dopo una partita quasi totalmente dominata, i giallorossi non riescono a superate il muro eretto dalla formazione di Inzaghi e dividono quindi la posta in palio con i campani. Il Var nega al 95′ un rigore assegnato a El Shaarawy per un fuorigioco a inizio azione. Gli uomini di Inzaghi fermano i giallorossi, che restano al terzo posto, conquistando un prezioso punto in chiave salvezza.