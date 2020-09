Serie A, al via la nuova stagione: apre Fiorentina-Torino segue Verona-Roma. Le probabili formazioni

Al via la Serie A.

Dopo 48 giorni di stop torna il campionato di massima serie: aprono Fiorentina e Torino, impegnate nella gara inaugurale del sabato in programma alle ore 18.00 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze; alle 20.45, invece, toccherà a Verona e Roma, che si affronteranno al “Marcantonio Bentegodi”.

Beppe Iachini riparte dai punti fermi Ribery e Chiesa e ritrova Kouamè dopo il lungo periodo di stop a seguito dell’infortunio della passata stagione. La Fiorentina dovrebbe schierare dal 1’anche Jack Bonaventura, uno dei nuovi acquisti del mercato viola. Dovrebbe partire invece inizialmente in panchina Borja Valero. Il Torino di Marco Giampaolo si affiderà invece alla coppia Belotti-Zaza in avanti supportati da Berenguer. Assente Ricardo Rodriguez, sulla sinistra proto Murru.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Biraghi, Ribery, Kouamè.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu, Izzo, Bremer, Nkoulou, Murru; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Belotti, Zaza.

Ivan Juric dovrà reinventare la difesa del Verona, che tanto bene ha fatto l’anno scorso. Cetin, arrivato dalla Roma, dovrebbe costituire il nuovo punto fermo. In attacco Di Carmine avrà il compito di finalizzare il gioco offensivo. In casa Roma, invece, tiene banco la questione attaccante: Dzeko sembra ormai ad un passo dalla Juve, ma intanto è stato convocato da mister Paulo Fonseca, che in attacco, dovrebbe far affidamento su Mikhitaryan.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Günter, Empereur; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Zaccagni, Ilic; Di Carmine.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Carles Perez; Lor. Pellegrini Mkhitaryan.

