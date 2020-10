Serie A, 5a giornata: Benevento-Napoli nel nome dei fratelli Insigne, il Parma pareggia allo scadere. I risultati finali

Sono terminati i match delle ore 15.00.

In occasione della quinta giornata del massimo campionato italiano, sono scesi in campo Benevento contro Napoli e Parma contro Spezia. Al triplice fischio dei direttori di gara, i risultati finali dei due incontro sono rispettivamente di 2-1 in favore del Napoli e di 2-2 nel match del “Tardini”. Il derby campano tra Streghe e partenopei è stato l’incontro nel nome dei fratelli Insgine: Roberto ha protato in vantaggio la squadra di Inzaghi al 30′ minuto; il fratello Lorenzo ha riportato il risultato in parità al 60′ (dopo aver visto un suo gol annullato dal VAR al 48′). A chiudere l’incontro in favore della compagine di Gennaro Gattuso ci ha pensato Andrea Petagna con la sua rete al minuto 67.

Allo stadio “Tardini” di Parma, intanto, i ducali affrontavano il neo promosso Spezia. Quest’ultimi, durante il primo tempo della sfida, in tre minuti si sono portati sul doppio vantaggio: al 28′ con Chabot e al 31′ con Agudelo. I padroni di casa però non ci stanno e riaprono la partita al 34′ con il difensore Gagliolo. L’incontro terminerà con il risultato finale di 2-2 grazie al gol allo scadere dei 90 minuti regolamentari di Kucka su calcio di rigore. Liverani e Italiano, dunque, si dividono il punto dell’incontro di giornata.