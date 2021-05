Serie A, 37^giornata: Benevento beffato al 93′. Sampdoria di rigore alla “Dacia Arena”. La classifica

Terminate le sfide delle ore 15.00 in Serie A.

Finali scoppiettanti nei due match delle 15.00, valevoli per la trentasettesima giornata di Serie A. Al “Vigorito” di Benevento viene beffato in pieno recupero dal gol di Simy messo a segno al 93′. Streghe in vantaggio con il gol siglato al 13′ dall’attaccante giallorosso, Lapadula. Sembra ormai certa la vittoria che darebbe respiro alla squadra di Filippo Inzaghi, invischiata in piena zona retrocessione, ma al fotofinish, la rete dell’attaccante del Crotone, riequilibra le sorti della gara, smorzando gli entusiasmi dei campani. Alla “Dacia Arena”, quando il match sembrava avviarsi verso un pari tranquillo, il fallo di mano del difensore dell’Udinese, Bonifazi, permette alla Sampdoria di cambiare le sorti della gara. Dal dischetto si presenta Quagliarella che, all’88’ realizza la rete dello 0-1 che regala il successo alla formazione allenata da Claudio Ranieri.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA