Serie A, 28a giornata: trionfo per gli “Inzaghi”, la Juventus stecca il colpo. Ecco come cambia la classifica

Risultati dei match del pomeriggio di Serie A.

Serie A, Verona-Atalanta 0-2: la Dea chiude i conti nel primo tempo e avvisa Milan e Juventus

La ventottesima giornata di Serie A ha riservato diverse sorprese per appassionati di calcio e, soprattutto, per i tifosi bianconeri. La Juventus di Andrea Pirlo è clamorosamente caduta all’Allianz Stadium contro un Benevento corsaro in quel di Torino. E’ stato l’errore molto grave dell’ex centrocampista del Barcellona, Arthur, a regalare su un piatto d’argento la palla che ha, perfettamente, concretizzato per la compagine campana Gaich. Allo stadio Marassi di Genoa la Sampdoria di Claudio Ranieri ha conquistato tre punti importanti in chiave salvezza, staccandosi definitivamente dal groppone nel quale, invece, continua ad essere pienamente risucchiata la squadra di Davide Nicola. Ad Udine la Lazio di Simone Inzaghi ha invece risposto presente dopo la doppia delusione europea contro il Bayern Monaco. Di seguito, la classifica aggiornata.

