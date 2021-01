Sergio Ramos, niente rinnovo e futuro incerto: l’attacco del fratello-agente al Real Madrid

Resta nebuloso il futuro del capitano del Real Madrid.

Futuro ancora tutto da scrivere per Sergio Ramos, in scadenza di contratto con il Real Madrid e con un rinnovo che tarda ancora ad arrivare. Una situazione che tiene in bilico il difensore Blancos, che potrebbe rientrare nella ristretta lista di svincolati d’oro 2021 qualora la situazione con il club madrileno dovesse rimanere invariata. Incertezza ben poco gradita dal fratello-agente del Gran Capitan Renè Ramos che, attraverso il proprio account Twitter, ha contribuito ad alimentare i rumors condividendo il duro sfogo del giornalista Alfredo Duro: espressosi proprio sulla vicenda Real-Ramos.

“Qualcuno dovrà spiegare come e perché siamo arrivati a questo punto. Come si può permettere che il capitano, una delle leggende del Real Madrid, appaia in assurde griglie di giocatori che oggi possono firmare liberamente con qualsiasi altro club”.