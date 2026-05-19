Sono passati solamente tre giorni dal match - spettacolare - dell'andata, ma è già tempo di tornare in campo, questa volta senza poter rimandare alcun verdetto. Dai novanta minuti dell'U-Power Stadium uscirà la prima finalista dei play-off, e se fino al minuto 75 si poteva pensare a un clamoroso viaggio della Juve Stabia, il finale del Menti ha rimesso il Monza in una situazione di assoluto vantaggio. Cosa aspettarsi dalla gara di ritorno?

Approccio

La parola chiave probabilmente è questa. Se la gara dell'andata si stava incalanando verso le vespe, il merito - se così vogliamo chiamarlo - va attribuito all'approccio e all'atteggiamento del Monza. Per larghi tratti, i venticinque punti di vantaggio accumulati in campionato sembravano un lontano ricordo, e anche la formazione scelta da Bianco aveva palesato un piano tattico pragmatico e ostruzionista, improntato sulla gestione del risultato in vista del match di questa sera. La Juve Stabia è venuta fuori alla distanza, ma già nel primo tempo si era visto il potenziale della squadra di Abate, nel fraseggio e nelle transizioni offensive. Il grande lavoro delle due punte, la regia di Leone, la corsa di Ricciardi e Cacciamani. E su quest'ultimo va aperto un capitolo, perché la partita viene stravolta nel momento in cui il classe 2007 accelera: assist a Mosti per l'1-0 sverniciando Ravanelli, serpentina in mezzo a due avversari e cross al bacio per la testa di Okoro. La condizione precaria di Azzi, in dubbio per questa sera, accende i discorsi sui rimpiazzi, e le valutazioni in casa Monza dovranno essere accurate, perché il numero 77 sulla fascia sinistra è un moto perpetuo.

Vantaggio

Il gol di Delli Carri può aver ipotecato ufficiosamente la pratica per la finale, e questa sera il Monza scende in campo con due risultati su tre. Difficile fare previsioni sull'approccio dei brianzoli, visto il deludente avvio di sabato, ma è probabile una risposta d'impeto da parte della squadra di Bianco per blindare il passaggio del turno. La Juve Stabia, d'altro canto, arriva in Brianza con la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere, e giocare con la mente e le gambe libere può essere uno dei punti cardine del match di questa sera. Abate ha già dimostrato di saper gestire queste partite dal peso specifico elevato, e un eventuale passaggio del turno, non farebbe altro che suggellare il clamoroso percorso intrapreso dalle vespe, reso ancora più "storico" se si considerano gli infiniti problemi societari.

L'arbitro

Se non sono basatati gli orpelli sopracitati per sottolineare il peso della gara, basta aggiungere la designazione arbitrale. Un fischietto di caratura internazionale, l'unico italiano designato per arbitrare - in campo - le gare dei prossimi mondiali, come Maurizio Mariani è il volto perfetto per gestire una partita con questa intensità e questo pathos. Calcio d'inizio alle ore 20.00.