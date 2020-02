Sassuolo, ecco Haraslin: “Ho sentito molto parlare di questa squadra, è forte e giovane. Concorrenza in attacco? Ecco cosa penso”

Si presenta Lukas Haraslin.

Il neo acquisto del Sassuolo, arrivato ufficialmente in neroverde lo scorso 31 gennaio con un prestito con obbligo di riscatto, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante la conferenza stampa di presentazione, partendo dall’impatto avuto con la compagine guidata da De Zerbi: “Il Sassuolo è una squadra giovane, forte, ne ho sentito parlare. Giocatori giovanissimi. Io preferisco giocare a sinistra ma ho fatto più gol da esterno destro. Posso giocare a destra e a sinistra senza problemi. Da quando ho lasciato l’Italia volevo tornarci, avevo questo sogno. Sono felice di essere arrivato, ho fatto questa scelta perché ho sentito che la società e la squadra sono buone. Ho parlato con il direttore Palmieri per tanto tempo, mi ha parlato in maniera positiva del Sassuolo, del direttore Carnevali e per questo ho scelto il Sassuolo“.

Complicata l’esperienza in quel di Parma, durata circa tre anni ma senza mai lasciare il segno: “Ho giocato in Primavera, soprattutto. Quello italiano è un campionato italiano, sono stato per 6 mesi in prima squadra, non era facile“.

Sulla concorrenza in attacco: “Ogni squadra ha giocatori forti. Se vuoi giocare in Italia sai che c’è concorrenza. La concorrenza è un fattore positivo, c’era anche in Polonia“.

