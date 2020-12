Sassuolo, Carnevali: “Scamacca? Deciso il suo futuro. Vi svelo le prossime mosse di calciomercato”

Scamacca tornerà al Sassuolo.

Chiaro e categorico Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto sul calciomercato neroverde. Nel corso dell’intervista esclusiva l’ad degli emiliani ha voluto chiarire in maniera assoluta sul futuro di Gianluca Scamacca, giovane attaccante di proprietà del Sassuolo ma attualmente in prestito al Genoa. Ecco le sue parole in merito alla situazione circa il centravanti romano: “Scamacca è un giocatore di nostra proprietà, siamo noi a prendere decisioni per quanto riguarda il suo futuro. Noi abbiamo deciso di mandarlo in prestito perché l’anno prossimo può essere un nostro protagonista qui al Sassuolo, la scelta è stata fatta in quest’ottica”.

Carnevali ha poi voluto rendere note – in maniera piuttosto ampia – le prossime mosse di calciomercato del club di Reggio Emilia, evidenziando l’importanza di trattenere i giocatori più giovani e di maggior qualità: “A gennaio noi non vendiamo nessuno, al massimo compriamo: le cessioni a gennaio non sono nei piani del Sassuolo. Non sarà facile trovare giocatori che possano avere le caratteristiche giuste per rinforzare questa squadra e che, allo stesso tempo, sposino la filosofia del club, quindi difficilmente faremo mercato, però rimarremo vigili per eventuali occasioni da cogliere”.