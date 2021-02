Sassuolo, Caputo: “Rinnovo? Ci siamo quasi, ecco i dettagli. Sono attaccato a un sogno…”

Francesco Caputo si è detto fiducioso del cammino in campionato del Sassuolo.

Ecco le sue parole:“Stiamo lavorando anche sulla palla in profondità, dobbiamo proporre tutto. Il gol con lo Spezia è frutto degli allenamenti ma sappiamo anche soffrire, abbiamo recuperato Berardi. Ci spiace per Boga che si è fermato ma fisicamente ne stiamo uscendo alla grande. All’andata il Bologna ci ha messo in difficoltà, gioca uomo contro uomo, ti viene a prendere forte. Poi nel secondo tempo è venuta fuori la qualità del Sassuolo e abbiamo ribaltato una gara incredibile. Se vinciamo siamo attaccati a un sogno, al treno che è davanti”.

Chiosa finale dell’attaccante in merito al suo rinnovo contrattuale con la società neroverde, che sembrerebbe in totale dirittura d’arrivo:”Per il rinnovo siamo ai dettagli, sono contento della fiducia del club, cerco di ricambiarla sul campo, sono contento di continuare qui”.