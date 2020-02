Sanremo 2020, la Sampdoria risponde a Georgina via social: “La maglia più bella del mondo è una sola”

La Sampdoria non ci sta.

Malgrado non sia cominciato sotto i migliori auspici a causa delle numerose polemiche scatenatesi proprio a pochi giorni dal suo inizio, Sanremo 2020, sta registrando ascolti da capogiro. Diverse le co-conduttrici che finora hanno affiancato Amadeus durante la 70^ edizione del Festival di Sanremo. Ultima delle quali – in ordine temporale – la bellissima compagna del cinque volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo che, insieme alla nota cantante albanese Alketa Vejsiu, ha rappresentato la protagonista femminile della terza serata del Festival. Esplosiva e spigliata, Georgina Rodriguez, si è resa protagonista di una divertente gag con Amadeus: noto tifoso interista. Per l’occasione, la bella argentina, ha nascosto sotto la giacca una maglietta ‘a metà’: davanti a strisce bianconere e dietro a tinte nerazzurre. “E’ la maglia più bella del mondo”, ha esclamato la compagna di Ronaldo, punzecchiano con una buona dose di sana ironia il noto conduttore. Un siparietto che, se pur divertente, ha scatenato un acceso dibattito social. A dire la sua anche la Sampdoria che, tramite il proprio profilo ufficiale “Twitter”, ha commentato l’episodio in maniera simpatica.

“Cara Georgina, la maglia più bella del mondo è una sola”. Un messaggio accompagnato da una foto di Quagliarella con la maglia blucerchiata.