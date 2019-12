Sampdoria-Juventus, quote dei bookmakers e probabili formazioni: le scelte di Ranieri e Sarri

Ancora un paio d’ore e sarà Sampdoria-Juventus.

La diciassettima giornata di Serie A comincia con un insolito anticipo del mercoledì tra blucerchiati e bianconeri,dovuto all’impegno della Vecchia Signora in Supercoppa Italiana contro la Lazio: la gara, in programma alle ore 18.55 allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, sarò visibile in tv su Sky e in streaming su Sky Go.

Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una gara a senso unico, con la formazione ospite nettamente in vantaggio sui padroni di casa. Il segno 1, infatti, è offerto a 7.00, il segno X a 4.60 e infine il segno 2 a 1.45.

La Sampdoria di Claudio Ranieri, reduce dal successo contro il Genoa nel derby della Lanterna, dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2, che prevede la presenza in campo di Manolo Gabbiadini: l’ex attaccante del Napoli dovrebbe affiancare Fabio Quagliarella. Idea Murillo come terzino destro, con Ferrari e Colley centrali e Murru a sinistra. L’esterno destro di centrocampo dovrebbe essere Depaoli, con Thorsby e Linetty centrali e Jankto a sinistra. In porta il solito Audero.

Dubbi di formazione, invece, per Maurizio Sarri, che dopo la prestazione contro l’Udinese, starebbe nuovamente pensando di riproporre il tridente con Paulo Dybala dietro Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain. In porta ci sarà ancora Buffon mentre la difesa sarà quella titolare, con Cuadrado e Alex Sandro ai lati di Bonucci e De Ligt. A centrocampo, invece, Rabiot e Matuidi accompagneranno Miralem Pjanic.

Di seguito, le probabili formazioni.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Murillo, Ferrari, Colley, Murru; De Paoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Higuain.