Sampdoria-Juventus, Ekdal: “Già battute le grandi, dobbiamo rifarlo con i bianconeri. Futuro? Ho un obiettivo”

Parla Albin Ekdal.

Perno del centrocampo della Sampdoria, il classe ’89 – arrivato alla sua decima stagione in Serie A -, subentrando la scorsa domenica contro il Parma, ha centrato il traguardo delle 250 presenze nel campionato di massima serie. A poche ore dalla sfida contro la Juventus – la prima del girone di ritorno -, lo svedese si è raccontato alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Arrivai molto giovane alla Juventus, non sapevo nulla del calcio vero e della vita da spogliatoio con campioni come Buffon e Del Piero. Fu bellissimo. Esordii in Serie A contro il Napoli, sembrava di vivere un sogno. In quel momento compresi come sarei dovuto crescere per diventare un giocatore da Serie A”.

Ranieri è il suo punto di riferimento: “Mister Claudio non è mai cambiato, già alla Juve mi parlava spesso anche se non ero importante per la prima squadra. È sempre molto serio in campo, mentre fuori si può scherzare con lui. Nostra stagione? Non volevamo più ripetere una stagione come quella passata, era brutto giocare con la preoccupazione della classifica. I nuovi arrivi ci hanno aiutato, cercavamo un campionato tranquillo. Ora in allenamento andiamo a mille, ma ci divertiamo. Dobbiamo raggiungere la quota salvezza, poi è vero che tutti vogliamo fare qualcosa in più ed arrivare in alto”.

Ekdal suona la carica in vista del match dell’Allianz Stadium: “Eravamo entrati in campo timidi, forse con troppo rispetto. Ora invece, dopo aver battuto grandi squadre come Lazio, Atalanta e Inter sappiamo che giocando bene e con il giusto atteggiamento possiamo battere anche la Juve”.