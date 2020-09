Sampdoria-Benevento, amarezza Ranieri: “Involuzione? Perso la freddezza, avevo un orologio e si è ineppato”

Il Benevento vince a “Marassi”.

Serata da dimenticare per la Sampdoria, battuta in rimonta dal Benevento di Inzaghi: andato in gol con Caldirola e Letizia. Intervenuto a margine del ko contro i giallorossi, Claudio Ranieri, è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” analizzando la prestazione offerta dai suoi.

“È incredibile, sul due a zero devi controllare la partita, e invece non l’abbiamo fatto. Abbiamo preso gol su un mischione e loro si sono risvegliati. Alcune azioni importanti le abbiamo fatte noi, anche se poi abbiamo preso gol su episodi. Dobbiamo saper reagire. Non è importante il mercato in questo momento. Oggi c’è stata determinazione, ma anche frenesia. Eravamo padroni del campo, quindi dobbiamo ragionare su questo fatto. Secondo gol Caldirola? Sulla seconda linea doveva esserci Thorsby, che è invece andato sulla linea dei quattro. Poi lo prende Jankto, che se lo fa sfilare. È stato fin troppo facile”.

Ranieri si è poi soffermato sull’involuzione della squadra post-lockdown: “Non lo so: siamo frenetici, ragioniamo poco e vogliamo fare tutto di fretta. È inspiegabile, avevo un orologio e si è un po’ inceppato. Dobbiamo ritrovare la nostra sagacia tattica e fare le cose per bene. In allenamento fanno tutto bene, quindi non ho la possibilità di prevedere cosa faremo in partita”.

Infine, due battute sulla Lazio: “Ho fatto i complimenti a Inzaghi, hanno meritato, c’è poco da dire. C’è stata la determinazione, ma non siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare. Come si fa a prendere contropiedi così sul due a zero? Non è inspiegabile, ne parlerò con la squadra”.