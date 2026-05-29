La Salernitana con la sconfitta in semifinale contro il Brescia nei playoff di Serie C ha terminato la stagione e ha salutato ogni speranza di promozione nella serie cadetta.

Tenendo conto dell'alta qualità della rosa e della grandezza della piazza la permanenza in terza serie rappresenta una delusione cocente. Anche il terzo posto nella stagione regolare non ha del tutto soddisfatto gli addetti ai lavori e la tifoseria che speravano ad un campionato ben diverso magari con la lotta per il primo posto.

Si prospettano diversi cambiamenti nel mercato estivo. In tal senso, il primo a salutare Salerno potrebbe essere Serse Cosmi, che secondo quanto riportato da Nicolò Schira non dovrebbe proseguire la sua esperienza in Campania.

Subentrato a Giuseppe Raffaele nel mese di febbraio, l'allenatore ex Palermo non è riuscito a riportare la Salernitana nella serie cadetta. Il suo rendimento non è stato per nulla negativo con sei vittorie su nove sfide disputate in campionato. A spingere la società campana a non confermare Cosmi però è il non avere raggiunto l'obiettivo, ossia la promozione in Serie B.

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