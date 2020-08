Roma, Villar: “Siamo in debito verso i nostri tifosi. Ecco il nostro obiettivo per la prossima stagione”

La Roma è fuori dall’Europa League dopo aver perso con il risultato finale di 2-0 lo scontro diretto contro il Siviglia.

Grande delusione per la piazza giallorossa a causa dell’uscita di scena dalla competizione europea. Il match contro gli andalusi è stato caratterizzato da una prestazione estremamente opaca per la compagine guidata da Paulo Fonseca, già sotto di due gol alla fine del primo tempo. Nella ripresa, i giallorossi non sono riusciti a ribaltare il risultato e, nonostante le sostituzioni effettuate dal tecnico capitolino, non hanno mai dato la sensazione di poter mettere in discussione il passaggio del turno , meritatamente conquistato dal Siviglia al termine dei novanta minuti.

In merito alla sconfitta della Roma contro la compagine di Lopetegui, il centrocampista giallorosso Gonzalo Villar ha condiviso le sue sensazioni con il pubblico e gli addetti ai lavori attraverso il proprio profilo Twitter. “Non abbiamo potuto continuare in Europa League come ci sarebbe piaciuto. Siamo in debito verso i nostri tifosi. Non vi preoccupate che il prossimo anno daremo tutto per fare una stagione indimenticabile. Forza Roma!“, scrive il giovane calciatore classe 1998.