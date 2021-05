Roma, Totti: “Mourinho? Se mi chiamasse ci ragionerei. La mia sul futuro di Buffon”

Francesco Totti è tornato a parlare del suo futuro.

All’addio burrascoso dalla Roma, condizionato dal rapporto tra l’ex capitano e Luciano Spalletti, sono succedute diverse voci in merito al suo futuro fuori dal campo. Lo staff capitolino, sembrava dovesse diventare il nuovo giardino felice del Pupone, con diverse problematiche che,. tuttavia, sono progressivamente sopraggiunte e hanno costretto l’ex numero 10 a percorrere strade diverse da quelle giallorosse.

Il presente, racconta di un Totti reinventatosi talent scout ma non ancora con un vero e proprio ruolo all’interno di un club. L’approdo di Josè Mourinho sulla panchina romanista potrebbe, tuttavia, disegnare nuovi scenari legati al futuro dell’ex attaccante. Diverse indiscrezioni, infatti, vedrebbero Totti come uno dei principali indiziati per prendere parte alla nuova corporatura tecnica dello Special One.

Intervistato ai microfoni della Rai all’intervallo della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, l’ex capitano giallorosso ha chiarito proprio in merito al suo futuro. Ecco le sue parole, legate anche alla decisione di Gigi Buffon di lasciare la Juventus al termine della stagione.

“Nessuno mi ha chiamato, tutte queste notizie che sono uscite nei miei confronti sono menzogne. Dovesse chiamarmi, mi metterei seduto e col rispetto che ho per Mourinho parlerei con lui. Buffon? Dipendesse da lui, continuerebbe a giocare. Con la Juve è un ciclo finito, ma con un’offerta allettante proseguirà. Non so però dove andrà, è tanto che non lo sento. Farà la scelta migliore come sempre fatto”.