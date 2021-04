Roma, Sella: “Giallorossi, che cuore! Pau Lopez ha dimostrato tanto, ma ha un problema”

La Roma ha avuto grande carattere, diversi episodi hanno svoltato la partita.

Così Ezio Sella, ex tecnico di Roma e Palermo intervenuto in merito al successo della formazione giallorossa nel match di Europa League contro l’Ajax. La vittoria per 2-1 all’Amsterdam Arena consente ai capitolini di fare un passo importante verso la qualificazione in semifinale, considerando proprio i due gol segnati in trasferta.

Nonostante l’iniziale svantaggio, gli uomini di Paulo Fonseca sono riusciti a ribaltare il risultato grazie a diversi episodi chiave che hanno alla fine deciso l’incontro. Il rigore parato da Pau Lopez, prima, e il gol di Pellegrini – su evidente errore del portiere avversario – poi, sono state fondamentali per attuare la rimonta completata a pochi minuti dalla fine da Ibanez.

Ecco le parole di Sella, che ha spiegato come il tiro dagli undici metri neutralizzato dall’estremo difensore romanista abbia giocato un ruolo primario nella conquista della vittoria in terra olandese:“Ho visto spirito di squadra ieri. La svolta è stato il rigore parato da Pau Lopez e il successo è poi arrivato con sacrificio e sofferenza. Certo, un pizzico di fortuna serve sempre. Quanto al portiere, ha avuto alti e bassi però ha ieri ha dimostrato di avere delle qualità. E’ un ruolo delicato e in una piazza importante come Roma non è sempre così facile. Ora comunque vedo un 70% di possibilità di approdare in semifinale. In ogni caso in campionato la squadra deve risalire. Se avverrà l’approdo alla semifinale, darà una bella spinta per il campionato. I giallorossi non devono mollare”.