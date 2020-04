Roma, Pau Lopez: “Vi racconto la mia quarantena. Errore nel derby? Non ci ho mai più pensato per un motivo”

Pau Lopez A 360°.

Il portiere della Roma, intervenuto ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha detto la sua sull’emergenza sanitaria globale legata alla diffusione del Coronavirus, raccontando le sue giornate in quarantena. Ma non solo, tra i tanti temi trattati, infatti, il numero 13 giallorosso si è soffermato anche su Alisson – da cui ha raccolto una pesantissima eredità -, sull’obiettivo Champions League e su l’errore commesso nel derby, che ha segnato la stagione dello spagnolo.

CORONAVIRUS – “Sono momenti difficili per tutti. Sono chiuso in casa con la mia famiglia, cerco qualcosa da far fare ai miei bambini in modo tale che siano contenti e che si divertano. Per loro il fatto di non uscire di casa è molto difficile da comprendere, ma è quello che dobbiamo fare adesso”.

ALISSON – “Se ne parlava già al mio arrivo, ma io ho sempre pensato che Pau è Pau e Alisson è Alisson. Ci sono diversi portieri forti, ma i migliori al mondo per me sono Oblak e Ter Stegen”.

CHAMPIONS LEAGUE – “Quando riprenderà il campionato mancheranno 12 partite. Dipenderà solo da noi poter arrivare a raggiungere il nostro obiettivo”.

L’ERRORE NEL DERBY – “Non ci ho mai più pensato perché per me è stato un errore come qualsiasi altro. Lo so che per la gente il derby è una partita diversa, ma per quello che mi riguarda non fa differenza commettere un errore contro la Lazio, contro la Spal, contro l’Inter o contro la Juve. Devo evitare sbagli del genere, ma niente di più”.