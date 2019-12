Roma, Pastore: “Qui sto bene, voglio raggiungere traguardi importanti. Lione? Ecco la verità”

Il bilancio di Javier Pastore.

L’attaccante argentino si trova tra le fila della Roma da due annate. Il rendimento della prima, tuttavia, non è stato ottimale. In questa stagione, invece, il numero 27 giallorosso sta ritrovando serenità. L’ex Palermo, infatti, ha già collezionato 8 presenze in campionato e 4 in Europa League, guadagnandosi la fiducia del tecnico Paulo Fonseca nonostante i problemi fisici.

“Abbiamo finito bene l’anno – ha detto Pastore ai microfoni del quotidiano argentino La Voz – ottenendo diverse vittorie consecutive. Siamo molto vicini alle squadre al vertice in campionato e abbiamo passato la fase a gironi in Europa League. Ho terminato l’anno giocando, ad eccezione delle ultime partite a causa di un colpo subito, ma al livello collettivo stiamo andando bene e dobbiamo continuare su questa strada. L’anno scorso non è stato positivo. Non ho avuto continuità e speravo in qualcosa di più. L’arrivo di Paulo Fonseca è stato importante. Mi ha dato tempo per recuperare fisicamente e mi ha utilizzato poco a poco, fin quando non sono stato bene. Mi ha schierato in molte gare consecutive e negli ultimi anni non ho avuto molta continuità. Spero di continuare così e di raggiungere qualcosa di importante con la Roma“.

Roma, mistero Pastore: nuovo oblio per il Flaco, rientrerà nel 2020. Adesso il suo futuro…

A proposito, invece, delle voci di mercato, secondo cui El Flaco sarebbe stato vicino al Lione: “Ho rilasciato un’intervista a una tv francese e in Italia l’hanno tradotta come volevano. Hanno detto che volevo andare al Lione perché desideravo tornare in Francia. Niente di tutto ciò: mi hanno solo chiesto se un giorno sarei tornato in Francia e ho risposto che nessuno sa cosa potrebbe accadere in futuro. Mi hanno chiesto in quale club francese mi sarebbe piaciuto tornare, PSG escluso, e ho risposto che il Lione è una società importante, per la sua storia e per gli argentini che hanno giocato lì. Solo questo. Non ho mai detto di voler tornare al Lione. Sono molto felice a Roma con la mia famiglia. Non desidero nemmeno tornare in Argentina né andare in Brasile. Sto bene a Roma, mi sento importante e anche mia moglie si trova bene qui“.

Roma, Lady Pastore e i segreti del Flaco: “Ora siamo felici qui, i tifosi spesso non sanno. Svelo come è rinato Javier, gli insulti fanno male. Sul sesso vi dico…”