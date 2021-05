Roma-Manchester United, Solskjaer: “Finale? Nulla è deciso, mi ricordo del 3-0 al Barcellona”

Ole Gunnar Solskjaer esclude una possibile rimonta della Roma.

Sembrano lontani i tempi in cui la formazione giallorossa conquistava la semifinale di Champions League, battendo – con la clamorosa rimonta del 2018 – il Barcellona ai quarti di finale e arrendendosi solo al Liverpool di Jurgen Klopp.

In quel occasione, i capitolini ottennero una pesante sconfitta per 5-2 in Inghilterra e, nonostante il 4-2 del ritorno, non riuscirono a qualificarsi per la finale di Kiev. Un’altra inglese, due anni dopo, si pone sul cammino della Roma, in un’altra semifinale e con un nuovo risultato pesante da recuperare.

L’allenatore dei Red Devils sembrerebbe aver messo in conto tutti questi precedenti, trasmettendo ai suoi giocatori l’attenzione massima per affrontare una gara dall’esito non del tutto scontato. Nella canonica conferenza stampa della vigilia al match di Europa League, il tecnico norvegese ha ribadito come la qualificazione alla finale di Danzica non sia ancora decisa, affermando come la squadra cercherà di non pensare al risultato dell’andata.

“Non giocheremo pensando al risultato dell’andata, giocheremo per vincere questa partita. Penso che questo sia l’unico modo in cui dobbiamo affrontare questa gara. Vogliamo arrivare in finale. Tutti dicono che la qualificazione è già chiusa, ma ho già assistito a rimonte incredibili. La Roma ha battuto il Barcellona al ritorno dopo essere stata sotto per 4-1. L’ottima condizione della squadra? Abbiamo un ottimo staff tecnico. Quando sono arrivato abbiamo assunto uno staff giovane. Un Manchester United vincente deve avere giocatori che possono giocare 40, 50 partite a stagione con uno standard elevato. Questo dipende anche dallo stile di vita, e dall’allenamento. Raggiungere una buona forma fisica dipende anche da ciò che fai fuori dal campo”.

