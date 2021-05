Roma-Manchester United, Fonseca: “Pagato un tempo. Se darò consigli a Mourinho? Non penso”

Parola a Paulo Fonseca.

Europa League, Roma-Manchester United: il sussulto giallorosso non basta a Fonseca

Il tecnico della Roma si è così espresso ai microfoni di Sky Sport a margine della vittoria contro il Manchester United nel ritorno della semifinale di Europa League. La compagine giallorossa ha, però, pagato a caro prezzo il secondo tempo dell’andata giocata all’Old Trafford contro i Red Devils ed è così stata eliminata dall’Europa. Di seguito, le dichiarazioni di Fonseca.

“Secondo tempo dell’Old Trafford? E’ difficile da spiegare ma abbiamo perso questo round facendo una buona partita. Rammarico? Io credevo che era possibile arrivare in finale anche giocando contro i Red Devils. Abbiamo dimostrato che sarebbe stato possibile, ma abbiamo pagato i quarantacinque minuti di Manchester. Loro nelle poche occasioni avute hanno concretizzato al meglio. Darboe? Si è allenato molto con noi. Stava bene e quando Smalling si è infortunato ho pensato di farlo giocare. Avevo anche pensato di metterlo dall’inizio, mi sembrava un calciatore con molta esperienza e mi dava fiducia. Soddisfatto anche per Zalewski. Per me grande orgoglio allenare la Roma. Ho imparato molto, dobbiamo vedere sempre le cose positive. Per me è stata un’esperienza difficile ma gratificante. Con l’Italia non so se è un addio o un arrivederci. Mi piace il calcio italiano ma tutto dipenderà dalle opportunità. Mourinho lo conosco bene, siamo entrambi portoghesi. E’ stato molto corretto con me in questo periodo difficile. Avremo opportunità per parlare, ma penso che Mourinho non ha bisogno dei miei consigli. Mai pensato alle dimissioni, non sono una persona che si arrende. I momenti difficili ci sono stati, ma sono sempre stato focalizzato sul mio lavoro”.